Roland Garros 2023 | Sonego | provaci ancora! L’azzurro sogna i primi quarti Slam della carriera

(Di domenica 4 giugno 2023) Da Rublev a Khachanov, da un russo ad un altro russo, da un’impresa al sogno di realizzarne una seconda. Lorenzoscenderà in campo quest’oggi alle ore 11 per provare a conquistare i suoidi finalein uno. Unfinora magico quello del piemontese, che, però, non vuole assolutamente fermare il suo cammino sulla terra rossa parigina, anche perchè il match odierno non è assolutamente infattibile. Troppo facile pensare che se si batte Rublev allora si farà automaticamente lo stesso con Khachanov. Servirà lo stessodi due giorni fa, quello capace di non arrendersi sotto di due set contro il numero sette del mondo e di andarsi a prendere una clamorosa vittoria al quinto set. Resta ...

... mentre pochi metri più in là Lionel Messi e Sergio Ramos giocano (e perdono) l'ultima partita in carriera con la maglia del Paris Saint - Germain, sul campo Philippe Chatrier del...Atp Tennis Domani dalle 14:30 andrà in scena una delle partite più affascinanti di questa prima settimana di, quella tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti . Lo spagnolo arriva al prestigioso appuntamento parigino con aspettative altissime essendo il numero uno al mondo. Il suo percorso fin qui è ...Per avvicinarci al meglio alla grande esclusiva del 2023 su SuperTennis, durante ile Wimbledon trasmetteremo alcuni grandi match della storia dello US Open. Stasera alle 21.30 ...

Musettii - Norrie - Roland Garros Highlights - Tennis video Eurosport IT

Obiettivo minimo centrato, per Lorenzo Musetti. Al momento del sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros, in tanti hanno urlato alla sfortuna per essere capitati nello stesso quarto di tabell ...Iniziano gli ottavi di finale e nel primo pomeriggio Lorenzo Musetti cercherà la vittoria contro Carlos Alcaraz. In campo anche Ofner, che ha eliminato Fognini ...