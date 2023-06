Roland Garros 2023 | Sonego ko e Khachanov ai quarti

(Di domenica 4 giugno 2023) (Adnkronos) – Si ferma agli ottavi di finale l’avventura di Lorenzoal. Il numero 48 Atp è stato battuto in quattro set dal russo Karen, numero 11 del ranking e del seeding parigino, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 1-6, 6-4, 7-6 (9-7), 6-1. Il tennista torinese è stato però costretto nel quarto set ad un medical timeout per un problema alla coscia destra che lo ha limitato fino al ko. Nel prossimo turnoaffronterà il vincente tra l’austriaco Sebastian Ofner (118 Atp) ed il greco Stefanos Tsitsipas (5 Atp). L'articolo proviene da Italia Sera.

