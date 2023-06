Roland Garros 2023 | Sonego illude per un set | poi è costretto ad arrendersi a Khachanov

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023) L’avventura di Lorenzoalsi interrompe agli ottavi di finale. Il tennista piemontese lotta ma, dopo aver vinto agevolmente il primo set, èadallo strapotere di Karen, che porta a casa il successo in quattro set mediante il punteggio di 1-6 6-4 7-6(7) 6-1. Adesso il russo attende ai quarti di finale il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Juan Pablo Varillas. CRONACA – Partenza da urlo per, che ottiene il break già nel game d’apertura (alla sesta palla break), ne conquista un altro nel terzo gioco e, non contento, strappa per la terza volta la battuta al suo avversario nel settimo game.prova a difendersi come può, ma commette troppi errori e non riesce a ...