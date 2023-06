Roland Garros 2023 | Sonego | “Bilancio positivo | ora devo trovare continuità”

Leggi su sportface

(Di domenica 4 giugno 2023) “Non ne avevo più alla fine, purtroppo ho dato tanto ma non son riuscito a fare il break nel secondo set e nel terzo quando ho avuto le occasioni. I primi tre set sono stati duri, le occasioni le ho avute come anche lui, non ho niente da recriminare, sono girate a suo favore oggi”. Così Lorenzoesordisce in conferenza stampa dopo il match perso negli ottavi di finale delcontro Karen Khachanov. “Ho giocato molto bene all’inizio, lui non serviva benissimo e mi dava la possibilità di imporre il gioco, poi gli scambi si sono allungati ed è stato più faticoso tenere il servizio. La partita è diventata più dura e alla fine non avevo molte energie. Però solo un affaticamento all’adduttore, ma niente di che, solo fatica”, aggiunge il tennista piemontese. Ildel torneo resta però ...