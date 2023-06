Roland Garros 2023 | Lorenzo Musetti | “Ho fatto tutto quello che non dovevo e non ho lottato!”

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Una lezione.è uscito sicuramente deluso e amareggiato dal campo del Philippe Chatrier di Parigi, dove ha affrontato per gli ottavi di finale il n.1 del mondo, Carlos Alcaraz. Una partita che, purtroppo, non è stata come si sperava, visto che si è assistito al soliloquio del forte giocatore spagnolo, a segno per 6-3 6-2 6-2. Grandi meriti dello spagnolo, ma anche un atteggiamento non positivo del carrarino, incapace di stare allo stesso livello del suo avversario nella lotta. Per questo è unmolto critico con se stessoche si è presentato in conferenza stampa e ha analizzato questa sconfitta. “Sicuramente potevo fare molte altre cose rispetto a quelle che ho, hoforseche non ...