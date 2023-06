Roland Garros 2023 | Italia già fuori dopo la prima settimana Ambizioni ridimensionate tra Roma e Parigi

(Di domenica 4 giugno 2023) L’avventura si chiude qui. L’esce di scena dall’edizionedel. Oggi in campo gli ultimi due rappresentanti del Bel Paese, negli ottavi di finale: Lorenzo Sonego opposto a Karen Khachanov e Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz. Si trattava di due incontri difficili, nei quali i due giocatori nostrani non erano favoriti e i pronostici sono stati rispettati. Il piemontese è stato piegato dal russo con il punteggio di con il punteggi di 1-6 6-4 7-6 (7) 6-1, mentre il carrarino ha subìto una dura lezione di tennis dal n.1 del mondo sullo score di 6-3 6-2 6-2. Nel primo caso, poco da dire nei confronti di Sonego, visto che il torinese ha pagato a caro prezzo le fatiche della sfida del terzo turno contro l’altro russo Andrey Rublev (n.7 del mondo). Di conseguenza, sulla lunga distanza, la benzina è ...

Anche l'ultimo degli italiani in corsa alsaluta Parigi. È Lorenzo Musetti che ha perso negli ottavi di finale contro il numero uno al mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz che ha vinto 6 - 3, 6 - 2, 6 - 2 in due ore e 8 minuti di ...Lorenzo Musetti esce di scena agli ottavi di finale del2023. Il carrarino è stato battuto in tre set dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz con il punteggio di 6 - 3, 6 - 2, 6 - 2 in due ore e 11'. Si ferma agli ottavi di finale anche l'...Addio Italia al. Con Musetti svaniscono le speranze di vedere un tennista azzurro ai quarti dello Slam parigino : il 21enne di Carrara è stato sconfitto dal numero uno del mondo Carlos Alcaraz con un ...

Musetti si inchina alla legge di Alcaraz. La corsa a Parigi si ferma agli ottavi La Gazzetta dello Sport

L'avventura si chiude qui. L'Italia esce di scena dall'edizione 2023 del Roland Garros. Oggi in campo gli ultimi due rappresentanti del Bel Paese, negli ottavi di finale: Lorenzo Sonego opposto a Kare ...Roma, 4 giu. (askanews) - Anche l'ultimo degli italiani in corsa al Roland Garros saluta Parigi. È Lorenzo Musetti che ha perso negli ottavi ...