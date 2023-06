Roland Garros 2023 | il grande giorno di Musetti-Alcaraz | Lorenzo è pronto a prendersi la scena

(Di domenica 4 giugno 2023) A distanza di due annitorna negli ottavi di finale del, sullo stesso campo di allora e di nuovo contro il numero uno al mondo. Quella volta era Novak Djokovic, oggi gli tocca invece Carlos. Un incontro, quello contro il serbo, in cui il tennista classe ’01 si fece conoscere alpubblico, quello più mainstream e che tende a non seguire il circuito settimana dopo settimana, torneo dopo torneo. Due set incantevoli, poi la rimonta da vero cannibale di Nole ed il ritiro giunto nel quinto set quando ormai la situazione era diventata più che compromessa. “Se mi chiedi se mi sento diverso da due anni fa, dico di sì”, ha dettoai giornalisti sabato a Parigi al termine di una prima settimana di...

Tennis e imprese azzurre nella prima settimana del. Musetti e Sonego hanno centrato gli ottavi di finale. Fognini invece li ha sfiorati dopo una battaglia di quasi 4 ore; lo ha battuto , contro tutti i pronostici, l'austriaco Sebastian ...Iniziano gli ottavi di finale al2023 in una giornata dedicata alla parte alta del tabellone maschile. Sarà una domenica di super sfide azzurre con Musetti e Sonego in campo, rispettivamente opposti al n. 1 al mondo ...E allora, quando al, dopo aver battuto Marton Fucsovics al secondo turno, Nole si è presentato in sala stampa e tutti gli hanno chiesto di quel segreto, il campionissimo ha spiegato. "...

Roland Garros 2023 - Il famoso "controbalzo Cocciaretto", punto fantastico dell'azzurra! Eurosport IT

Da Rublev a Khachanov, da un russo ad un altro russo, da un'impresa al sogno di realizzarne una seconda. Lorenzo Sonego scenderà in campo quest'oggi alle ore 11 per provare a conquistare i suoi primi ...Obiettivo minimo centrato, per Lorenzo Musetti. Al momento del sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros, in tanti hanno urlato alla sfortuna per essere capitati nello stesso quarto di tabell ...