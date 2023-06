Rivalutazione delle pensioni 2023 Consulta la tabella Inps

... tenuto conto del riconoscimento dellalegata all'aumento del costo della vita (per ... rideterminazione degli importi spettanti per effetto del riconoscimentomaggiorazioni per ...' Resta inoltre l'urgenza di migliorare lo stato di manutenzione dei mezzi ad oggi in servizio e ladi molte indennitàbuste paga ormai ferme da decenni. Nonostante i pesanti ......novità procedurali si aggiungono quelle introdotte dalla Legge di Bilancio per la...tal fine i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini IRPEF al netto degli oneri deducibili e...

Nuovo raffreddamento della rivalutazione delle pensioni più elevate Salvis Juribus

Rivalutazione media alle aste superiore all’8% per i 15 millesimi da un litro e mezzo. L’annata del 1967 ha messo a segno un exploit del 135% ...Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che nel mese di maggio 2023 il saldo del settore statale si è chiuso,...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito web © D ...