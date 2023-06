Ripe di Trecastelli Gabriele Tarsi morto in un incidente stradale lungo la Sp12 Corinaldese

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 4 giugno 2023) Non ce l’ha fatta il centauro di 41 anni rimasto vittima di unsabato pomeriggio.era giunto all’ospedale di Torrette in codice rosso, ma le sue condizioni si sono aggravate con il passare delle ore ed ènella notte., 41 anni, abitava adi. L’uomo è rimasto vittima di unnel tardo pomeriggio di sabatola. La Poliziadi Jesi ha effettuato una prima ricostruzione della dinamica.era in sella alla sua moto quando, all’altezza della frazione di Brugnetto, ha perso il controllo ed è finito fuori ...