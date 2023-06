E' stataladei treni nel tratto tra Terni e Giuncano, sulla Roma - Ancona, che era stata sospesa nel pomeriggio di sabato per del fango e altri detriti finiti sui binari da una strada ......il presidio forze ordine per gestire la viabilità visto l'elevato numero di mezzi in. "... Perché la frana si èDa inizio aprile al 20 maggio, la stazione meteo di Baiso ha ......il presidio forze ordine per gestire la viabilità visto l'elevato numero di mezzi in. "... Perché la frana si èDa inizio aprile al 20 maggio, la stazione meteo di Baiso ha ...

Riattivata la circolazione dei treni tra Terni e Spoleto - Cronaca Agenzia ANSA

E' stata riattivata la circolazione dei treni nel tratto tra Terni e Giuncano, sulla Roma-Ancona, che era stata sospesa nel pomeriggio di sabato per del fango e altri detriti finiti sui binari da una ...La bomba d'acqua di ieri in Basilicata ha creato disagi alla circolazione stradale, presto risolti (un tratto della Basentana era stato chiuso e poi subito riaperto in mattinata), e anche a quella dei ...