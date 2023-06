Retroscena sull’addio di Spalletti | sapete quando ha deciso?

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 4 giugno 2023) L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato dell’addio di Lucianoal Napoli ed in particolare ha svelato il momento nel quale l’allenatore azzurro hadi dire basta, di fermarsi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: La vigilia ieri, la festa oggi al Maradona, strana festa in equilibrio su pozzi di malinconia, e domani ancora di più, i tre giorni più belli e dolorosi della sua storia di allenatore. Luciano, da ieri cittadino onorario di Napoli, lascia Napoli. Una scelta tormentata, che gli è cresciuta dentro in questi due anni come una tenia, insieme a tutte le belle cose che accadevano di fuori. Un malessere che l’uomo di Certaldo non è riuscito a farsi scivolare addosso. Fino al giorno in cui è transitato davanti allo specchio di casa, si è guardato come fa lui, l’aria sempre ...