“Report” in onda lunedì 5 giugno su Rai 3 | servizio su Stefano Bandecchi

...in ostaggio Premesso che a seguire le esternazioni via social dell'imprenditore - manager - patron della Ternana - sindaco di Terni Stefano Bandecchi (a cuiha dedicato una puntata in...... dice il conduttore di '' a 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1. 'Ci siamo incontrati per ... In particolare, se è confermato che passerà dalla messa indal lunedì alla domenica. 'No, non ...Secondo il, l'Europa dopo l'iniziale presa in carico della questione è restata a guardare: ... di Sky TG24, andata inil 19 aprile Sul fronte del lavoro, il Decreto flussi nel 2023 ...

Area Sanremo: in onda su Rai 3 un servizio di Report sul caso del 2014, e non solo… All Music Italia

Ci siamo, manca poco al prossimo appuntamento con il programma di inchieste giornalistiche Report. Inchieste decisamente pungenti quelle che vanno in onda e che costituiscono la cifra distintiva della ...Imprenditore, presidente di una squadra di calcio, ha radio e un canale televisivo ed è appena diventato sindaco di Terni. Stefano Bandecchi è il nuovo Silvio ...