(Di domenica 4 giugno 2023) La mamma che sbianca quando scopre a colloquio con la prof di latino e greco i votacci del figlio è uno stereotipo vecchio, ormai risolto da una notifica“app” delonline che aggiorna il genitore in tempo reale circa successi e insuccessi del figlio in aula. Ilscolastico, in dieci anni di attività, si fa così spazio nelle schermate “home” tra i social ed è una delle “app” più utilizzate nei cellulari di genitori e figli, non è più cliccato di Tik ToK némail di lavoro, ma regge il confronto perché presta il fianco all’ansia di chi attende un voto, o di chi non vede l’ora che quel voto arrivi, nel bene o nel male. Con ilonline sono mutati alcuni aspettiitaliana: più trasparenti le ...

Ilscolastico, in dieci anni di attività, si fa così spazio nelle schermate "home" tra i social ed è una delle "app" più utilizzate nei cellulari di genitori e figli, non è più ...

Registro Elettronico, il «Grande Fratello» della scuola è sotto accusa Panorama

A dieci anni dalla sua introduzione, il registro elettronico si è imposto come strumento che semplifica, aiuta nella trasparenza, è immediato, ma aumenta anche l'ansia e riduce il dialogo. E poiché è ...