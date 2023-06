Regione Liguria | al via sportello inclusivo per le prenotazioni sanitarie per chi usa la lingua dei segni

(Di domenica 4 giugno 2023) ... tre bandi da 35 milioni complessivi per indagini geognostiche Posted on 7 Agosto 2021 6 Agosto 2021 Author Redazione Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale tre bandi del ...

È un nuovo servizio reso disponibile dalla cooperativa sociale La Cruna grazie al supporto diDigitale e di. Uno sportello, con la presenza di un operatore dedicato, sarà ...La vittima è un croato […] Navigazione articoli,al via sportello inclusivo per le prenotazioni sanitarie per chi usa la lingua dei segniLo scrive in una nota la. 'Secondo i dati raccolti dall'Istat ed elaborati da Alfa (Agenzia ... La cifra riferita al 2022 inè inoltre il dato più basso dal 2018, anno di inizio del ...