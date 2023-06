Real Madrid | tutto su Harry Kane | potrebbe essere lui l’erede di Benzema

(Di domenica 4 giugno 2023) Dopo l’ufficialità dell’addio di Karim, ilha già scelto il nome del possibile sostituto dell’attaccante francese: si tratta di. Il centravanti inglese del Tottenham, infatti,diventare seriamentedell’ultimo Pallone D’Oro e il suo contratto in scadenza nel 2024agevolare l’operazione. Il primo estimatore diè il tecnico Carlo Ancelotti, ma non sarà affatto semplice strapparlo al club di Daniel Levy, anche se preferirebbe cederlo all’estero che a una diretta rivale in Premier League. Stando a quanto riportato da ‘As’, gli Spurs avrebbero chiesto almeno 100 milioni di euro e, come eventuale sostituto di, avrebbero messo gli occhi su Kyogo Furuhashi, ...

