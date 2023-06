Real Madrid | martedì 6 giugno l’ultima conferenza stampa di Karim Benzema

(Di domenica 4 giugno 2023) Dopo 14 anni,lascerà il. Ad annunciarlo è stato il club tramite un comunicato ufficiale. L’attaccante francese giocherà dunque la sua ultima partita stasera contro l’Athletic Bilbao. E’ invece in programmaalle ore 12.00 la sua ultima. Sarà presente anche il presidente Florentino Perez, come comunicato dal club. SportFace.

