Raptus e follia al Roland Garros | impugna la racchetta e per la raccattapalle finisce malissimo | Guarda

(Di domenica 4 giugno 2023) Squalifica su richiesta per Miyu Kato. È accaduto al, dove la giapponesi Kato e l'indonesiana Aldila Sutjiadi hanno perso il loro match di doppio. Il motivo? La Kato ha colpito alla testa unamentre restituiva una pallina alla fine del game di servizio. All'inizo il giudice di sedia si è limitato a stabilire un semplice warning, e Kato si era andata a scusare. Poi però le avversarie, la ceca Marie Bouzkova e la spagnola Sara Sonribes Tomo, si sono indignate. La, infatti, stava piangendo. Da qui la richiesta di convocare il supervisor per farsi assegnare la vittoria per squalifica. E così è stato. Non è però la prima volta che accade qualcosa di simile. Già agli Us Open del 2020, Novak Djokovic era stato squalificato per una situazione analoga. Il tennista ...