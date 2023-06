Raid russo a Dnipro | venti feriti tra cui cinque bambini

Un'improvvisa pioggia di razzi, poi l'esplosione di una palazzina di due piani. Gli attacchi aerei russi sull'Ucraina sono aumentati nelle ultime settimane, così come le incursioni nella direzione ..."L'obiettivo è distrarre l'esercitoda altre direzioni, sono operazioni per acquisire ... I combattenti filo ucraini che la scorsa settimana hanno lanciato unoltre frontiera hanno usato ...Intanto il capo dei miliziani della Wagner torna ad accusare il ministro della difesa: 'ha lasciato mine nelle retrovie per colpire noi e non gli ucraini'

Raid missilistico russo su Dnipro: 20 feriti, tra loro 5 bambini. Esplosioni a Melitopol occupata - Aggiornamento del 04 Giugno delle ore 07:05 - Aggiornamento del 04 Giugno delle ore 07:05 RaiNews

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Raid su Dnipro, 20 civili feriti inclusi 5 bambini. LIVE ...Un video sui social ucraini mostra i momenti immediatamente successivi al terribile bombardamento russo di ieri sera su Dnipro. Il fumo e la prima gente che accorre sul posto per cercare le persone ...