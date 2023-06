Raid russo a Dnipro | morta una bambina di due anni

Un'improvvisa pioggia di razzi, poi l'esplosione di due edifici di due piani. Gli attacchi aerei russi sull'Ucraina sono aumentati nelle ultime settimane, così come le incursioni nella direzione ...Intanto il capo dei miliziani della Wagner torna ad accusare il ministro della difesa: 'ha lasciato mine nelle retrovie per colpire noi e non gli ucraini'Le preoccupazioni per la sicurezza dei civili sono aumentate in Ucraina, dopo l'ispezione di alcuni funzionari che hanno trovato quasi un quarto dei rifugi antiaerei del Paese chiusi o inutilizzabili, ...

Raid missilistico russo su Dnipro: morta bimba di due anni, 22 feriti. Esplosioni a Melitopol - Da settimane il cielo di Kiev di notte s'illumina per gli attacchi russi. Video dell'esplosione di droni abbattuti dalla contraerea qualche giorno fa

Guerra in Ucraina, proseguono i raid. Attacco alla periferia della città ucraina di Dnipro, colpita ieri sera da un attacco russo. Morta una bimba. Russia, la Cecenia ...Nuovo attacco missilistico russo, che stavolta si è concentrato su un ospedale della città di Dnipro. Ci sono vittime, come confermato dal governatore regionale Serhii Lysak su Telegram. Lysak ha parl ...