Rai | Cartoons On The Bay | tutti i premi della 27ª edizione

(Di domenica 4 giugno 2023) Vince l’Anna Frank di Ari Folman – Bene l’Italia e due riconoscimenti per Rai Kids Con la cerimonia diazione si chiude la 27 ªdion the Bay, il Festival dell’animazione televisiva,transmedialità emeta-arte, promosso da Rai e diretto da Roberto Genovesi per Rai Com, in collaborazione con la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara. Nei quattro giorni a Pescara, la manifestazione ha visto una grande affluenza di pubblico di tutte le età e di tanti professionisti del settore. Molto affollate anche le tante iniziative proposte da Rai Com in Piazza Salotto, per bambini e ragazzi. Per la categoria Lungometraggi d’animazione, la Giuria composta da Flavio Natalia (Direttore, Ciak), Pedro Armocida (Saggista e Giornalista) e Max Giovagnoli (Transmedia Producer), ha assegnato ...

Cartoons On The Bay: vince Anna Frank per l’eleganza narrativa, tecnica e artistica con cui affronta la nostra Storia, per la leggerezza e la ...Si è conclusa la 27esima edizione del festival dell'animazione televisiva: bene l'Italia e due riconoscimenti per Rai Kids.