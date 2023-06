(Di domenica 4 giugno 2023) Unadi 21 anni è statalievemente alla gamba, all'alba dal suo, mentre stava rincasando, in via Siracusa. La 21enne è stata medicata dai sanitari del 118 ...

Unadi 21 anni è statae ferita lievemente alla gamba, all'alba dal suo fidanzato a Palermo, mentre stava rincasando, in via Siracusa. La 21enne è stata medicata dai sanitari del 118 ma ...Intervistato da Chiaro Quotidiano ha raccontato di aver conosciuto unain ospedale che sarebbe statala stessa notte. Commenti da ...Unadella classe vicina mi ha dato una felpa per fermare l'emorragia. Avevo il braccio ... Come sta oggi la professoressaad Abbiategrasso. Le condizioni di salute di Elisabetta Condò ...

Ragazza aggredita e ferita a Palermo, fermato il fidanzato Tiscali Notizie

Una ragazza di 21 anni è stata aggredita e ferita lievemente alla gamba, all'alba dal suo fidanzato a Palermo, mentre stava rincasando, in via Siracusa. La 21enne è stata medicata dai sanitari del 118 ...Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito da tre giovani in via Maqueda la scorsa notte a Palermo. E’ stato picchiato e le botte gli hanno provocato un forte trauma facciale e la perdita di ...