Questo governo ha un problema con la comunità trans | ecco il libro che fa impazzire la destra

(Di domenica 4 giugno 2023) Può la presentazione di una guida, pensata per migliorare la vita di tante persone, creare un putiferio che coinvolge partiti politici, parlamentari, ministri e arrivare addirittura nei salotti di Bruno Vespa su Rai Uno? In Italia, pare di sì. È il caso della guida “-con-figl3”, presentata lo scorso 20 maggio al Circolo Pink di Verona nell’ambito di “Contrastiamo il bullismo, un obiettivo Comune”, 8 giorni di iniziative avvenute tra il 14 e il 22 maggio, in cui cadeva anche la Giornata contro l’omolesbobifobia, patrocinate dal Comune amministrato dalla giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Damiano Tommasi. Un piccolodi 68 pagine scaricabile gratuitamente online – traduzione e adattamento dell’opera tedesca “* mit Kind!” dell’associazione Bundesverband* – dove altro ...

Nonostante ilneghi il riconoscimento dei figli e delle figlie delle famiglie ... Così Massimo Giannini , direttore digiornale, durante l'iniziativa Le Città per i diritti . La famiglia ...Politicamente è sempre stata a sinistra, e non ne ha mai fatto mistero, quindi non si sente rappresentata da: dal Pd di Elly Schlein sì 'Mah. Vorrei una visione politica e sociale ...Dico alle opposizioni che le critiche sono legittime, però siamo di fronte a una sfida non dima a una sfida per il nostro Paese. Quindi ci attendiamo un atteggiamento responsabile con ...

Rai. Il peggio sta per arrivare con questo governo di destra destra articolo21

Il governo vuole, infatti, ridurre le aliquote Irpef portandole ... aliquota al 43% per redditi oltre i 50mila euro. Con questa nuova ipotesi, chi ha redditi da 25mila euro all’anno pagherebbe circa ...Famiglie arcobaleno, giovani, disoccupati, femministe, ambientalisti. Sempre più gruppi sociali non si sentono ascoltati dal potere. E il dissenso assume forme estreme. Come nei blitz di Ultima ...