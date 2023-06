Quarta Repubblica | le anticipazioni di lunedì 5 giugno 

Leggi su 361magazine

(Di domenica 4 giugno 2023) Domani sera,5 giugno, torna l’appuntamento con “”, il talk show dedicato all’attualità politica ed economica condotto in prima serata da Nicola Porro su Retequattro. Al centro della puntata l’intervista in studio al presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Leggi anche –> “Io non demordo”, Nathaly Caldonazzo si espone sul verdetto del televoto Poi, il caso della stretta agli affitti brevi lanciata dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Con reportage, cifre e approfondimenticontinua ad occuparsi delle direttive green imposte dall’Unione europea. Parteciperanno al dibattito: Ginevra Bompiani, Italo Bocchino, Chicco Testa, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, Alessandro Sallusti, Ignazio Corrao e Daniele Capezzone. Non mancheranno le incursioni ...