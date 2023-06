Quanto vale Tommaso Baldanzi? È già asta di mercato per il fantasista dell’Empoli

(Di domenica 4 giugno 2023) Il Mondiale Under 20 dell’Italia di Carmine Nunziata procede a gonfie vele. Gli Azzurrini stanno mettendo in mostra tutto il proprio talento e la voglia di arrivare sino in fondo alla competizione. E a parlare sono i fatti. La Selezione è arrivata al secondo posto nel proprio girone, solamente dietro a Brasile (che ieri sera ha salutato la competizione dopo aver perso contro Israele) e davanti alla Nigeria (seppur tutt e tre le Nazionali fossero a quota 6 punti). Tra i diversi nome di spicco dell’undici italiano, va preso in considerazione, oltre a Cesare Casadei (LEGGI QUI), anche. Nella serata di ieri l’Italia è riuscita a staccare un pass per le semifinali del torneo. Una partita straordinaria quella giocata dae compagni, che hanno spazzato via dalla competizione e dal terreno di gioco, la Colombia. Un ...

Tommaso Baldanzi si sta rendendo sempre più protagonista con l'Italia Under 20 al Mondiale che si sta giocando in Argentina ...L’Italia Under 20 guidata dal ct Carmine Nunziata sin qui è stata una macchina perfetta che ha avuto un solo incidente nel proprio percorso: quello contro la Nigeria di Ladan Bosso. Uno 0-2 micidiale ...