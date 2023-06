Quando Kurt Cobain fu arrestato per una presunta lite con Courtney Love

Leggi su optimagazine

(Di domenica 4 giugno 2023) Il 4 giugno 1993fu. La stampa dell’epoca – da Entertainment Weekly a The Seattle Times – riportò che il frontman dei Nirvana avrebbe aggredito sua moglieal culmine di una, addirittura sbattendola a terra per poi tentare di soffocarla. I quotidiani si basarono su quanto riferito dalla polizia. La coppia, secondo le notizie, avrebbe iniziato a litigare per via dei recenti acquisti di, una Beretta 380, una Taurus 380 e una Colt AR-15. Armi, quelle, che la frontwoman delle Hole non voleva in casa e che la voce di Smells Like Teen Spirit aveva acquistato per difendersi da un “predatore” che nei giorni precedenti avrebbe minacciato la loro proprietà. Dunque, al culmine del nervosismo – sempre secondo la stampa ...