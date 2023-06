Quando gioca l’Italia la semifinale dei Mondiali Under20 e chi affronta? Data | orario | programma | tv

(Di domenica 4 giugno 2023)affronterà la vincente di Nigeria-Corea del Sud nelladeiUnder 20 di calcio. La nostra Nazionale ha sconfitto la Colombia per 3-1 e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna iridi categoria. Ora dovrà vedersela o contro i fisicati africani (contro cui ha perso nella fase a gironi) o contro i rognosi asiatici. L’appuntamento è per giovedì 8 giugno (ore 23.00 italiane) allo Stadio San Juan del Bicentenario di San Juan (Argentina), dove gli azzurri andranno a caccia del primo atto conclusivo della storia. I ragazzi del CT Carmine Nunziata hanno tutte le carte in regola perrsela alla pari e per sognare la qualificazione alla finale da disputare contro la vincente di Israele-USA/Uruguay. Il gruppo è guidato dal capitano Cesare ...

Continua e diventa sempre più splendente, il sogno dell'Italia ai Mondiali Under 20, in corso di svolgimento in Argentina. I ragazzi del CT Carmine Nunziata, infatti, dopo aver superato l'Inghilterra ...