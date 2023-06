Quando finisce Domenica In 2023 | ultima puntata con Mara Venier su Rai 1

(Di domenica 4 giugno 2023)Insu Rai 1InSta per concludersi la lunga stagione televisiva diIn 2022/. Un’altra annata di grande successo, che ha accompagnato milioni di telespettatori ognipomeriggio su Rai 1.è entrata nelle case degli italiani con un carico di allegria, ospiti, interviste, musica e storie di vita. Ogni settimana i protagonisti dell’attualità, i grandi nomi e i nuovi talenti dello spettacolo, le persone che ci fanno emozionare e ci permettono di capire meglio il presente. Attualità e spettacolo in un unico contenitore di 2 e ore e mezza di buon umore. Per la ...

Djokovis sale 5 - 1 perdendo solo due punti alla battuta, con 10 su 10mette la prima, cioè ... Il setpoco dopo per 6 - 2. Dieci vincenti e solo quattro errori 37 minuti di gioco . Terzo ...... ha pagato dazio alla lunga inattività (oltre un mese) che a questo livello fatalmenteper ... che ebbe come allenatore nella stagione 1986 - 87vestiva la maglia del Foggia: insieme ...... da salvare la solita "garra" messa in pista nei sorpassi finali madietro il suo compagno. Sergio Perez (Red Bull) 6 - : dasi è autocandidato al titolo mondiale, non foss'altro ...

Isola dei Famosi: quando finisce, le discussioni e chi rischia di uscire QUOTIDIANO NAZIONALE

Blanca (replica): quante puntate, durata e quando finisce la serie tv in onda dal 4 giugno 2023. Tutte le informazioni nel dettaglio ...Emigratis - La resa dei conti: quante puntate, durata e quando finisce lo show di Pio e Amedeo in onda su Italia 1 in replica ...