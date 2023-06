Quagliarella da pelle d’oca | “Emozioni indescrivibili” | poi l’omaggio ai napoletani

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 4 giugno 2023) Giornata particolare per Fabio: l’attaccante della Sampdoria potrebbe dire addio quest’oggi al calcio e lo fa in una cornice a dir poco formidabile: quella del Diego Armando Maradona pronto a festeggiare lo Scudetto. Tanta l’emozione anche nel prepartita, caratterizzata dall’emozione incontenibile dell’ex azzurro. L’intervista Di seguito, quanto dichiarato a DAZN nell’intervallo: Mi dispiace che la gente mi vede piangere da una settimana (ride ndr). Lesono tantissime, mi ero promesso di non piangere ma non ci sono riuscito. Posso solo ringraziare di cuore la gente di Napoli per, non me l’aspettavo.