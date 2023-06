Qatargate | Kaili | “Eurodeputati spiati dal Belgio | questo è il vero scandalo”

(Di domenica 4 giugno 2023) (Adnkronos) – Il “” è quello deglidal. La denuncia, in un’intervista esclusiva rilasciata al ‘Corriere della Sera’ (prima che il giudice Michel Claise le vietasse di rilasciare dichiarazioni alla stampa), è di Eva, arrestata insei mesi fa perché accusata di far parte di un ipotetico sistema di corruzione al parlamento europeo legato a Qatar e Marocco che faceva capo ad Antonio Panzeri, tornata libera da pochi giorni. “Dopo tutti questi mesi non è venuto fuori nulla di nuovo. Il Parlamento ha protezioni che nessun lobbista può abbattere”, dice l’europarlamentare, sottolineando che c’è però “una cosa inquietante che vorrei sollevare”: “Dal fascicolo giudiziario i miei avvocati hanno scoperto che i servizi segreti ...

Mesi senza vedere la figlia Proprio di sua figlia, che la politica greca ha potuto rivedere solo dopo un mese in prigione,parla in un'intervista al Corriere della Sera a cura di Giuseppe ...dice di sapere "che Panzeri riceveva donazioni" ma "le commissioni parlamentari di cui faccio parte e il mio lavoro legislativo non hanno alcuna relazione con le sue attività". Quanto ai ..., Evatorna libera. Da aprile era ai domiciliari

Qatargate, Kaili: "Se avessi fatto nomi importanti sarei tornata a casa ma avrei mentito" Sky Tg24

La denuncia, in un'intervista esclusiva rilasciata al 'Corriere della Sera' (prima che il giudice Michel Claise le vietasse di rilasciare dichiarazioni alla stampa), è di Eva Kaili, arrestata in ...L'europarlamentare finita al centro dell'inchiesta sulla corruzione al Parlamento europeo e da poco tornata in libertà accusa… Leggi ...