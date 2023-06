Qatargate | Eva Kaili accusa Bruxelles | Servizi segreti del Belgio hanno messo sotto controllo molti europarlamentari

(Di domenica 4 giugno 2023) Eva, l’europarlamentare di origini greche da poco rilasciata dopo l’incarcerazione seguita allo scandalo, ha parlato in una lunga intervista della sua versione dei fatti, tutta da verificare, riguardo a quello che è considerato come il maggiore scandalo di corruzione della storia del

La denuncia, in un'intervista esclusiva rilasciata al 'Corriere della Sera' (prima che il giudice Michel Claise le vietasse di rilasciare dichiarazioni alla stampa), è diKaili, arrestata in ...Lo ha dichiarato al 'Corriere della Sera'Kaili, arrestata in Belgio sei mesi fa in meritto alla vicendae tornata libera da pochi giorni. 'C'è una cosa inquietante che vorrei sollevare:...La denuncia, in un'intervista esclusiva rilasciata al 'Corriere della Sera' (prima che il giudice Michel Claise le vietasse di rilasciare dichiarazioni alla stampa), è diKaili, arrestata in ...

Qatargate, Kaili: "Se avessi fatto nomi importanti sarei tornata a casa ma avrei mentito" Sky Tg24

In un’intervista al Corriere della Sera, Eva Kaili ha dichiarato che il “vero scandalo” sarebbe quello degli eurodeputati spiati dal Belgio.Eva Kaili ha raccontato in una lunga intervista a Il Corriere della Sera di non aver mai pensato di avvalersi dell’immunità parlamentare. Era vicepresidente responsabile delle relazioni dell’Unione Eu ...