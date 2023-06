Pupo | “Giulia Tramontano? Cosa c’è dietro la sua morte…”

(Di domenica 4 giugno 2023)ha parlato della vicenda, donna uccisa al settimo mese di gravidanza da Alessandro Impagnatiello, padre del bambino In una lettera scritta a Dagospia,ha deciso di parlare di una delle vicende che maggiormente stanno catalizzando l’attenzione dell’Italia in questi giorni. Si parla del caso di, donna uccisa dal suo L'articolo

Wikimedia commons La lettera surreale disull'omicidio diTramontano è una di quelle cose che non meritavamo. Se ne parla purtroppo da diverse ore sui social. Il cantante è davvero riuscito nella missione di mettere d'accordo ..."Cosa c'è dietro la morte diTramontano": la furia di, un'ipotesi spaventosaTramontano , ventinovenne incinta di sette mese del piccolo Thiago, è stata barbaramente ... Un atroce fatto di cronaca che il cantanteha voluto commentare inviando un'imbarazzante lettera a ...

Pupo, il problema del femminicidio di Giulia Tramontano non è lo "stress" dell'omicida Today.it

Ma era proprio necessario pronunciare quelle parole Era proprio necessario pensare a una roba simile Pupo, cantante amatissimo in Italia e ...Forse non aveva premeditato l’assassinio di Giulia Tramontano, la fidanzata incinta di sette mesi, come ha stabilito il Gip nel decreto di convalida del fermo. Ma di certo Alessandro Impagnatiello ha ...