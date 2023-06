PSG | Verratti saluta Messi | «Il migliore» | la risposta di Leo

(Di domenica 4 giugno 2023) PSG: il saluto di Marcoa Lionele ladell’argentino: «È stato un piacere aver condiviso con te il campo e molto di più» Tutto sui social lo scambio tra Marcoe Lionel, con l’italiano che hato così l’argentino, alla sua ultima partita con la maglia del PSG. Di seguito le parole dell’azzurro e ladella Pulce.– «Come giocatore sei ildi tutti ma come persona sei ancora meglio. Buona fortuna a te e alla tua nuova famiglia per questa nuova esperienza. È stato bellissimo condividere con te questi 2 anni».– «Grazie mille per questi due anni. Non ti conoscevo personalmente e mi hai aiutato fin dal primo giorno. È stato un piacere aver ...

