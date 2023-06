PSG | vento di rivoluzione | fuori Galtier dentro Nagelsmann? Le ultime

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Il periodo d’inquietudine che il PSG sta vivendo non è ancora terminato e, probabilmente, non terminerà sino a quando la compagine non riuscirà a portare a casa il trofeo tanto agognato: la Champions League. La dirigenza parigina, compreso il presidente della squadra Nasser Al-Khelaïfi, ribollono perché in cerca di un condottiero che riesca in un’impresa che sembra oramai utopistica. E dalla Francia hanno pochissimi dubbi: la panchina che tanto scotta, il prossimo anno, potrebbe essere affidata a Julian. Christopheè oramai il passato seppur il campionato del PSG sia terminato ieri sera a partire dalle 21.00. La compagine del mister francese non ha chiuso nemmeno in bellezza, perdendo in rimonta contro il Clermont al Parc des Princes, davanti il proprio pubblico. Un 2-3 che non ha comunque cambiato la sostanza dell’annata: tant’è che ...