PSG | spunta l’idea Nagelsmann per la panchina

(Di domenica 4 giugno 2023) Il PSG ragiona sul tecnico per la prossima stagione: i dirigenti hanno messo in cima alle preferenze l’ex Bayern,In casa PSG ci sono molte discussioni sul futuro delladei parigini. La posizione di Galtier non sembra così salda e la dirigenza sta facendo alcuni ragionamenti. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il primo nome sulla lista del club è quello di: nei prossimi giorni i dirigenti francesi decideranno, per ora però si tratta solo di suggestioni.

una destinazione a sorpresa per il tecnicoMassimiliano Allegri non alza bandiera bianca e ... Doppio scenario per Allegri: Nazionale ose lascia la JuventusJohn Elkann ha confermato la ...Napoli, per la panchinaanche Mancini: la telefonata di De LaurentiisMancini ha un contratto ...mai nascoso il desiderio di tornare ad allenare una squadra di club (all'estero piace anche al)...Commenta per primo L'Inter Miami ha offerto un ingaggio pari a 50 milioni di euro a stagione - per 4 anni - a Lionel Messi , in scadenza di contratto con ilil prossimo 30 giugno. Lo riporta Sport .

PSG, spunta un'offerta per Messi | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Marcos Asensio ha deciso il suo futuro: pare che il PSG abbia superato la concorrenza internazionale e convinto così lo spagnolo. Negli scorsi giorni dalla Spagna è spuntata una notizia di calciomerca ...L'unica possibile variabile è rappresentata dal Psg, club che lo ha lanciato come allenatore nell'Under 19. Per ora non risultano particolari contatti tra Motta e altri club, a parte il Nizza che ...