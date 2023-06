Psg | la festa per la Ligue 1 rovinata dai fischi per Messi Le Parisien

(Di domenica 4 giugno 2023) Ieri il Psg ha perso l’ultima partita in casa contro il Clermont per 3-2, ma per i parigini c’è stata comunque laper la vittoria della1. Lescrive: “Mentre il club aveva promesso di celebrare il titolo con moderazione, i festeggiamenti si sono svolti in una falsa sobrietà, questo sabato sera. E dire che al microfono, lo speaker ha invitato a celebrare questo 11 ° titolo con moderazione, come a voler dire che questo sabato sera, era tutto in ordine. Alla fine della partita lo speaker dello stadio aveva comunque insistito prima dell’inizio della cerimonia per dedicare questo momento a Sergio Rico. Al centro del prato del Parco dei Principi, il nome e il numero del calciatore è stato sotto i riflettori. In seguito, uno spettacolo pirotecnico e musicale, della durata di quasi dieci minuti. Gli spettatori presenti ...

...dei Prinicipi dopo l'ultima giornata della Ligue 1 e la moderataper il titolo conquistato, un po' come per Lionel Messi, sono probabilmente le ultime emozioni vissute da allenatore delper ...E pensare che avrebbe dovuto essere una serata dial Parco dei Principi, lo stadio di Parigi del: si doveva celebrare l'ennesimo titolo di campioni di Francia, ma non tutto è andato per il verso giusto. In primis il risultato: ilha ......panchina azzurra del tecnico di JesiIl Napoli chiude oggi una stagione trionfale con l'ultima...mai nascoso il desiderio di tornare ad allenare una squadra di club (all'estero piace anche al),...

La festa del PSG si trasforma in un incubo per Messi e Galtier: la ... Fanpage.it

Secondo gli spagnoli di AS l'ex ct delle furie rosse è il prescelto per il dopo-Galtier PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - I fischi incassati ieri ...La festa a Parigi per la vittoria del titolo del PSG si è trasformata in un incubo per Messi e Galtier pesantemente criticati dal pubblico ...