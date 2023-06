PSG | colpo Asensio a un passo | manca solo la firma

... manca ormai solo la firma per ufficializzare l'arrivo dello spagnolo Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, Marco Asensio è ormai a un passo dal. L'accordo verbale tra l'attaccante e il club ...Skriniar comunque si è promesso ai parigini e da luglio sarà un nuovo difensore del. ... Una parametro zero, per intenderci alla Marotta, che potrebbe così subito coprire il vuoto lasciato da ...Ildi teatro - come scrive il 'Corriere dello Sport' - allora potrebbe essere Roberto Mancini,...mai nascoso il desiderio di tornare ad allenare una squadra di club (all'estero piace anche al)...

Marco Asensio al PSG, sfuma il colpo per Juventus e Milan Tag24

Marco Asensio è quasi ufficialmente in nuovo calciatore del PSG. Lo spagnolo firmerà un contratto fino al giugno 2027.Casaloldo Riparte da Concesio la corsa promozione del Casaloldo, impegnato oggi (ore 17) nel secondo match del triangolare che assegnerà un pass per ...