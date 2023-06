Protezione civile | anche dalla Valgandino volontari in aiuto all’Emilia Romagna

(Di domenica 4 giugno 2023) Unconcreto, portato avanti nelle difficili fasi del post alluvione, in coordinamento con la Colonna Mobile di Regione Lombardia. La, che uniscedi Gandino, Leffe, Casnigo, Cazzano S.Andrea e Peia, ha attivamente partecipato alle attività di soccorso e bonifica in Emiliadopo le tragiche esondazioni delle ultime settimane. Tre(il capogruppo Giuseppe Castelli, Alessandro Maria Carsana e Matteo Gualeni) hanno operato a S.Agata sul Santerno. Nella fase operativa hannoincontrato Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia

Lo raccontano dall'Amministrazione comunale di Arnasco attraverso la propria pagina Facebook: ' I volontari della, grazie alla disponibilità del Comune di Villanova e al mezzo messo ...Olbia . Il Centro Funzionale Decentrato di, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 14:00 di oggi, domenica 4 giugno 2023 e sino alle 20:59 di domani, lunedì 5 giugno 2023 un avviso di allerta per: codice giallo (...Alla voce volontari, sono 1.467 quelli diimpegnati. Sono invece rientrati ieri gli ultimi volontari europei attivati nell'ambito del meccanismo europeo di mobilitazione provenienti ...

La protezione Civile del Lazio in Emilia Romagna RaiNews

Continua il tempo instabile con rovesci e temporali sparsi. Il codice giallo per rischio idrogeologico e temporali emanato dalla Sala operativa della protezione civile regionale prosegue fino alla mez ...Allerta meteo in Sardegna per il quinto giorno consecutivo. La protezione civile regionale ha infatti diramato un nuovo avviso con codice giallo per rischio idrico e idrogeologico, valevole almeno ...