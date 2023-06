Propaganda Live | addio? Battaglia a La7 | ecco chi può far fuori Diego Bianchi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Non c'è dubbio: era durissimo, ieri sera, riprendere dopo i ballottaggi. E come lo ritiro su il popolo rosso? Perché questa pare la funzione di. Un tempo lo avremmo definito il fortunato programma di La7, ora annoia un po'. La satira diverte, ma se diventa conformismo, luogo comune, solita roba, inevitabilmente cambi canale. Sarà il loro prossimo destino. Sono arrivati addirittura a masticare amaro, scatenando i loro follower in rete, persino per un titolo di Libero. L'intervista ad Eugenia Roccella, la ministra che non si fa intimidire dal rossume acculturato, li ha definiti grossomodo circolo dell'amichettismo dei compagni e li ha stroncati. TUTTO DA SOLI Perché è la verità. Si applaudono da soli. Il giovedì Formigli, il venerdì Zoro. I tweet si sprecano come i minuti persi nel vederli in tv. C'è da giurare che Pino ...