Programmi TV di stasera | domenica 4 giugno 2023 Canale 5 ripropone la storia de ‘Il Papa Buono’

(Di domenica 4 giugno 2023) IlBuono (US Mediaset) Rai1, ore 21.25: Blanca Fiction. 1×01 – Senza Occhi: Il commissariato genovese di San Teodoro viene messo sottosopra dall’arrivo di Blanca, una giovane donna non vedente che può finalmente realizzare il sogno coltivato fin da bambina: diventare una consulente della polizia. Blanca all’inizio si scontra con la diffidenza di tutti, ma dimostra presto che può dare un contributo originale alle indagini fin dal caso di Margherita, una donna trovata morta sotto l’ex Ponte Morandi in circostanze misteriose. È possibile ascoltare l’audio della serie in modalità binaurale indossando le cuffie e selezionando “Audio Binaurale” nel menu “lingue e sottotitoli” del player. Rai2, ore 21.00: Speciale 90° minuto; Sarò con te – La festa del Napoli Sport. Speciale 90° minuto dedicato al trionfo del Napoli nel campionato di Serie A ...