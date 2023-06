“Programmavamo gli incontri per il battesimo di Thiago” | a Senago il ricordo di Giulia Tramontano

"Preghiamo per Giulia Tramontano e per il suo bambino", che hanno trovato "menzogna, violenza e morte". La preghiera risuona nella chiesa di Santa Maria Nascente, davanti al municipio di Senago, a ..."Preghiamo per Giulia Tramontano e per il suo bambino", che hanno trovato "menzogna, violenza e morte". La preghiera risuona nella chiesa di Santa Maria Nascente, davanti al municipio di Senago, a ...

A Senago il ricordo di Giulia Tramontano. Il parroco: "Presto per parlare di perdono. Programmavamo gli incon… La Repubblica

Durante tutte le messe, in ogni chiesa del territorio, preghiere oggi per la 29enne incinta di sette mesi uccisa dal suo compagno. Processione per portare ...