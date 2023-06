Probabili formazioni Roma-Spezia | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi Belotti più di Abraham | Bastoni insidia Reca

Leggi su oasport

(Di domenica 4 giugno 2023) Una gioca per l’Europa, l’altra per restare in Serie A.è una delle quattro partite di cartello dell’ultimo turno di campionato. La sfida, in programma questa sera all’Olimpico (fischio d’inizio ore 21, arbitra Fabio Maresca di Napoli), mette di fronte due squadre che lottano ancora per un obiettivo. I giallorossi di José Mourinho, dopo il ko ai rigori contro il Siviglia nella finale di Budapest, devono ottenere i tre punti per essere certi di accedere all’Europa League 2023-24. I liguri, invece, hanno bisogno di fare un punto in più del Verona, impegnato a San Siro contro il Milan. In caso di sconfitta degli scaligeri potrebbe bastare anche un pareggio. Ma solo la vittoria garantirebbe alla squadra di Leonardo Semplici la certezza di disputare quanto meno lo spareggio salvezza. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e ...