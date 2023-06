Pride Month 2023 | #4 Maria De Filippi | così ha sdoganato l’amore gay in tv

(Di domenica 4 giugno 2023)Deconquista un posto nella nostra rassegna sul, tra i personaggi che con le loro parole (in questo caso scelte televisive) hanno manifestato la propria posizione in fatto di difesa dei diritti LGBTQIA+., #4DeNegli ultimi anniDeè riuscita sdoganare con... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Maria De Filippi conquista un posto nella nostra rassegna sul2023 , tra i personaggi che con le loro parole (in questo caso scelte televisive) hanno manifestato la propria posizione in fatto di difesa dei diritti LGBTQIA+ .2023, #4 ...In attesa di rivederla nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip , Orietta Berti compie 80 anni e regala una canzone alla comunità LGBTQIA+ in occasione del, svelando un retroscena. "Perché non salgo sul carro del", parla Orietta Berti Intervistata da La Stampa , Orietta Berti racconta "Diverso", il suo nuovo singolo che parla del ......Ron DeSantis ha vietato decine di testi di matematica perché ritenuti 'politici' e in California alcuni genitori sono venuti alla mani in merito alla lettura di un libro per celebrare il, ...

Moda arcobaleno: il fashion system celebra il Pride Month con speciali iniziative e collaborazioni Io Donna

Manifestazioni per celebrare la comunità Lgbtq+ durante il Pride Month ridotte o cancellate. La Florida fa i conti con le nuove leggi anti-gay varate dal governatore aspirante alla Casa ...Manifestazioni per celebrare la comunità Lgbtq+ durante il Pride Month ridotte o cancellate. La Florida fa i conti con le nuove leggi anti-gay varate dal governatore aspirante alla Casa Bianca Ron DeS ...