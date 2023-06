- - > Il vescovo Beschi circondato dai noveche saranno ordinati oggi a Bergamo - "Per gentile concessione di Yuri Colleoni " L'Eco di Bergamo" . Nove giovani destinati ad essere sacerdoti per sempre chiamati a svolgere il loro ...- - > Il vescovo Beschi circondato dai noveche saranno ordinati oggi a Bergamo - "Per gentile concessione di Yuri Colleoni " L'Eco di Bergamo" . Nove giovani destinati ad essere sacerdoti per sempre chiamati a svolgere il loro ...

Preti novelli nella Bergamasca, ecco le destinazioni da settembre L'Eco di Bergamo

Con una nota riassuntiva che si aggiunge alle precedenti delle scorse settimane, la Cancelleria Vescovile rende noto che il Vescovo Francesco ha provveduto ad altre designazioni per la cura pastorale ...Sabato 10 giugno, nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo ordina 15 sacerdoti novelli (diretta tv e web). Il rettore del Seminario don Enrico Castagna: «Le nostre comunità li accolgano come un dono. Ogni u ...