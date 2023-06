Premio Cesarini 2023 domani al Teatro di Fermo | le ultimissime

Leggi su seriea24

(Di domenica 4 giugno 2023)protagonista a. Il prestigioso evento in memoria dell’ex Juve Renato(nato nelle Marche, creatore ‘zona’) celebra ogni anno i calciatori che hanno realizzato il Goal Last Minute del Campionato di Calcio Serie A. Ma anche di Serie B e Lega Pro 2022/23. L’anno scorso vinse Andrea Petagna del Napoli (in foto) per la rete più in extremis di tutto il campionato.La kermesse sportiva vedrà a, nelle Marche, la presenza di importanti volti del panorama calcistico nazionale. A partire dalle 16,00 di lunedì 5 giugno alDell’Aquila diva in scena un Talk-Show a sfondo sportivo. Fra i moderatori della tavola rotonda...