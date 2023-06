Polonia | mezzo milione in piazza contro “le menzogne del governo corrotto” | è il numero più alto dalla fine del comunismo

(Di domenica 4 giugno 2023) Lascende inil carovita e “ledel potere e la corruzione”. In 500mila hanno manifestato domenica a Varsavia mentre il Paese si avvicina sempre più alle elezioni politiche del prossimo autunno. E le richieste vanno verso una maggiore democrazie, tolleranza e riconoscimento dei diritti sociali, come richiesto dall’Unione europea, arrivata più volte allo scon ildi estrema destra sullo Stato di diritto. “La prima cosa da fare per iniziare la strada verso la vittoria è fare i conti per sapere quanti siamo”, ha detto lo storico leader di Solidarnosc Lech Walesa, primo presidente democraticamente eletto dellae Premio Nobel per la pace nel discorso di avvio della marcia. E i conti li hanno poi fatti gli organizzatori e ...

...presidente democraticamente eletto dellae premio Nobel per la pace, nel discorso di avvio della marcia. E i conti li hanno poi fatti gli organizzatori e il municipio della capitale:......a causa del ribaltamento del. Dopo i soccorsi sul posto, il pilota è stato trasportato in ospedale in eliambulanza. A causa del grave incidente le gare della tappa del Mondiale insono ......edi persone, arrivate da diverse parti del paese. Le autorità non hanno fornito una propria stima ufficiale. Secondo i media non governativi è una delle più grandi proteste dellapost -...

(ANSA) - TRIESTE, 04 GIU - Centinaia di migliaia di polacchi sono scesi oggi in strada per protestare "contro il carovita, le menzogne del potere e la corruzione" e, in vista delle elezioni politiche ...L'opposizione radunata in piazza dall'ex premier Donald Tusk, in vista delle elezioni di ottobre in Polonia. «Siamo qui contro imbrogli e bugie, e a favore della democrazia». Sul palco anche Lech Wale ...