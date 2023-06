Polonia | mezzo milione di persone in piazza contro il governo «È la marcia più partecipata dal 1989» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 4 giugno 2023) A Varsavia centinaia di migliaia disono scese in strada per protestarele tendenze autocratiche deldi destra e a favore di una «democratica, tollerante ed europea». Si tratta della«in difesa della democrazia» piùdalla fine del comunismo, dopo la svolta dele il ritorno alle istituzioni democratiche. A chiedere ai polacchi di manifestare è stato Donald Tusk, leader del principale partito di opposizione Piattaforma Civica ed ex primo ministro polacco tra il 2007 e il 2014, nonché presidente del Consiglio europeo tra il 2014 e il 2019. In questi giorni, Tusk sembra essere più che mai nel mirino del partito conservatore al potere, Diritto e Giustizia, di Jaroslaw Kaczynski che nei giorni scorsi ha voluto una ...