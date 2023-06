Il ministero che finora hala quota più alta del budget assegnato dalè il quello degli Esteri con un 45% di spesa. Quello che hameno è il ministero del Turismo che hasolo il 2%. È quanto emerge da una ...È quanto spiega in un'intervista a Repubblica il Ministro della Salute, Orazio Schillaci che spiega il motivo per cui fino ad ora per la Mission 6 Salute delsiasolo l'1% delle risorse. ...IlQuesto perché finora la Sanità hasoltanto l'1% dei fondi disponibili: "Perché i soldi destinati al nostro settore devono essere spesi dal 2024 in poi. Noi quest'anno abbiamo già ...

Pnrr, speso solo l’8 per cento dei fondi per le opere pubbliche Corriere della Sera

Il rapporto del governo di 163 pagine spazia dalle gare deserte alla mancanza di tecnici. «Riprogrammare le misure, in accordo con le istituzioni Ue» ...Crisi Ucraina (Politica) Tra un mese in Europa nuova plenaria sulle munizioni all’Ucraina. E da Sinistra italiana Fratoianni dice che lo storno dei fondi scava «un solco all’interno dei progressisti».