(Di domenica 4 giugno 2023) "Oggi parliamo delladei. L'avrei fatto io quel provvedimento. Era unassurdo e. Non è che se tu limiti ildelladei, è una roba per cui c'è il ...

Diventa una roba per cui un minimo si riescono a spendere i fondi del, che questo governo non riesce a spendere". Lo ha dichiarato il leader di Azione Carlo, ospite della trasmissione ......per restare" e poi "No ai fondiper le armi". Amministrative in Sicilia, vittoria di Enrico Tarantino per il centro destra, crolla l'asse Pd - 5S. Letizia Moratti punta alle Europee, con...Possiamo dire che ilrichiede una risposta proporzionata vista la sua natura unica, essendo un ... Dall'opposizione c'è anche l'appoggio di Carlo, Azione: "Sulla Corte dei Conti io ho detto ...

Pnrr: Calenda, da Corte dei Conti controllo ridondante - Ultima Ora Agenzia ANSA

"Oggi parliamo della Corte dei Conti. L'avrei fatto io quel provvedimento. Era un controllo assurdo e ridondante. Non è che se tu limiti il Controllo della Corte dei Conti, è una roba per cui c'è il f ...Il leader di Azione ospite di Lucia Annunziata tende la mano a Meloni: "Controllo della Corte dei Conti ridondante" ...