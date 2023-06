Pnrr | Barelli Fi | ' una bufala dire che il governo toglie i controlli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 4 giugno 2023) Roma, 4 giu (Adnkronos) - "E' unache ildella Corte dei Conti sul. C'è un'attività preventiva di collaborazione e una fase consuntiva di controllo". Lo ha detto Paolo, capogruppo di Forza Italia alla Camera, a SkyTg24 Agenda. "Non esiste nessuna polemica con l'Europa che, al di là del passo avventato di qualche funzionario socialista immediatamente smentito, ha anzi precisato che il controllo sulla gestione dei fondi rimane sotto la responsabilità dei singoli Paesi e che ilitaliano è perfettamente in linea con le aspettative europee in merito alla trasparenza", ha spiegato. "Escludere iin fase di attivazione, quelli che definiamo ...