Piero Pelù il 4 agosto in concerto a Grado

(Di domenica 4 giugno 2023) Si aggiunge un nuovo appuntamento al TOUR ESTREMO LIVE 2023 di, la lunga serie di appuntamenti che vedrà protagonista il rocker toscano sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti d’Italia per una estate all’insegna dell’energia e del divertimento del suo grande cuore rock, e che il 4farà tappa a(GO) in occasione della 11° edizione del Festival Ospiti D’Autore (che si terrà nella scenografica cornice della Diga Nazario Sauro). Il tour, un viaggio da nord a sud per la penisola, prenderà il via il 7 luglio da Matera per poi proseguire per tutta l’estate in quello che si preannuncia un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della musica dal vivo e del rock senza dimenticare lo spazio chededicherà alle nuove generazioni della musica ...